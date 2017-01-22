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    Гризманн забил «парашютом» со штрафной линии в ворота «Атлетика», но гол отменили из-за офсайда

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился красивым голом в ворота «Атлетика» в матче 19-го тура Примеры (2:2). В частности, французский форвард поразил ворота соперника «парашютом» с линии штрафной, однако судья зафиксировал у игрока офсайд.

    Тем не менее, футболист все же отметился забитым мячом, который не был отменен и принес его команде ничью.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 18 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 23 января 2017, 06:28

      Качество camrip

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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 23 января 2017, 06:27

      Мне показалось, что не было офсайда

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 22 января 2017, 23:30

      Походу бомбардир уже сам снимает матчи точнее повторы а потом выкладывает))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 января 2017, 22:48

      Четкое качество...респект.

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