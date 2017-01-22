Гризманн забил «парашютом» со штрафной линии в ворота «Атлетика», но гол отменили из-за офсайда

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился красивым голом в ворота «Атлетика» в матче 19-го тура Примеры (2:2). В частности, французский форвард поразил ворота соперника «парашютом» с линии штрафной, однако судья зафиксировал у игрока офсайд.

Тем не менее, футболист все же отметился забитым мячом, который не был отменен и принес его команде ничью.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 18 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.