Кокорин: «Очень люблю позицию центрфорварда, хотя в «Зените» играю на ней не так часто»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свою игру в контрольном поединке с ташкентским «Локомотивом», а также высказал мнение по поводу первого сбора сине-бело-голубых.

В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний игрок принял участие в 17-ти встречах, забив три гола и сделав две результативные передачи.

– Как вам вчерашний матч? Вы отыграли тайм, причем на месте центрфорварда.

– Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.

– Столько товарищеских матчей в ходе одного сбора – это хорошо или плохо?

– С одной стороны, хорошо, с другой – непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.

– Насколько трудно было вкатываться в сборы после отпуска?

– Всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.

– «Зенит» по сравнению с другими командами живет чуть ли не в пустыне. Хорошо, что ничего не отвлекает?

– Тренировочное поле находится рядом, думаю, мы отправились именно сюда из этих соображений. Так что для нас так лучше – много полей и есть где тренироваться.

– Вообще эти сборы тяжелее предыдущих или проще?

– Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра – заключительный день. Настроение хорошее.