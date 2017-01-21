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    Кокорин: «Очень люблю позицию центрфорварда, хотя в «Зените» играю на ней не так часто»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свою игру в контрольном поединке с ташкентским «Локомотивом», а также высказал мнение по поводу первого сбора сине-бело-голубых.

    В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний игрок принял участие в 17-ти встречах, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    – Как вам вчерашний матч? Вы отыграли тайм, причем на месте центрфорварда.

    – Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.

    – Столько товарищеских матчей в ходе одного сбора – это хорошо или плохо?

    – С одной стороны, хорошо, с другой – непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.

    – Насколько трудно было вкатываться в сборы после отпуска?

    – Всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.

    – «Зенит» по сравнению с другими командами живет чуть ли не в пустыне. Хорошо, что ничего не отвлекает?

    – Тренировочное поле находится рядом, думаю, мы отправились именно сюда из этих соображений. Так что для нас так лучше – много полей и есть где тренироваться.

    – Вообще эти сборы тяжелее предыдущих или проще?

    – Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра – заключительный день. Настроение хорошее.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.01.2017 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 15:54

      Все таки поразительное существо этот Кокорин.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 января 2017, 15:22

      любишь позицию центрфорварда?люби и саночки возить..

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