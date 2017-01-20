Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы-2024

Германия планирует провести чемпионат Европы-2024 и позднее подаст соответствующую заявку. Об этом сообщил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

«Евро-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола. Для его проведения у нас есть соответствующая инфраструктура и технологии для экономически обоснованного и экологически совместимого чемпионата Европы. Думаю, мы сможем убедить всех нашими сильными сторонами и после 1988 года снова примем Евро», – сказал Гриндель.

Отметим, что выборы страны-хозяйки чемпионата Европы-2024 должны состояться в следующем году.