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    Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы-2024

    Германия планирует провести чемпионат Европы-2024 и позднее подаст соответствующую заявку. Об этом сообщил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

    «Евро-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола. Для его проведения у нас есть соответствующая инфраструктура и технологии для экономически обоснованного и экологически совместимого чемпионата Европы. Думаю, мы сможем убедить всех нашими сильными сторонами и после 1988 года снова примем Евро», – сказал Гриндель.

    Отметим, что выборы страны-хозяйки чемпионата Европы-2024 должны состояться в следующем году.

    Источник: DFB

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    20.01.2017 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 января 2017, 17:32

      неплохо было бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2017, 16:40

      Двумя руками ЗА!!!

      2
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