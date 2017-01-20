Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спаллетти: «Рома» обрела определенную стабильность»

20 января 2017, 07:30

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти отметил сложности в игре своей команды в первом тайме матча против «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии.

«В последних играх команда обрела определенную стабильность. В первом тайме «Сампдория» показала прессинг, быстрее работала с мячом, доставляя нам хлопот. Да, мы не смогли попасть в темп игры с первых минут, но после перерыва мы прибавили.

Когда выигрываешь один матч за другим, появляются энтузиазм, легкость, а усталость проходит быстрее. Но первый тайм я все же не стал бы записывать нам в актив. Штанга? Если бы от нее отскочил в сетку, у нас были бы серьезные проблемы», – сказал Спаллетти.

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» – «Сампдория» закончился со счетом 4:0.

Источник: Football Italia
Италия. Кубок Рома Сампдория Спаллетти Лучано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Кубок Италии. «Интер» выиграл турнир, победив в финале «Лацио»
13 мая
Где смотреть матч «Лацио» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 мая 2026
12 мая
Определились финалисты Кубка Италии
23 апреля
Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»
21 апреля
1
Результаты первых полуфиналов Кубка Италии
5 марта
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
12 февраля
Кубок Италии. «Наполи» вылетел в 1/4 финала от команды Фабрегаса
11 февраля
1
Кубок Испании. «Атлетико» уничтожил «Бетис» и последним пробился в 1/2 финала
6 февраля
Кубок Италии. «Аталанта» разнесла «Ювентус» и вышла в полуфинал
6 февраля
Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала
5 февраля
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
5 февраля
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
28 января
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
14 января
1
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
2025.12.05 01:06
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
2025.09.23 23:59
«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии
2025.05.19 21:25
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
2025.05.15 00:02
2
Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала
2025.05.03 12:06
Кубок Италии. «Милан» стал первым финалистом, разгромив в дерби «Интер» (3:0)
2025.04.24 00:00
3
Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2025
2025.04.22 11:29
Кубок Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале
2025.04.02 23:55
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
2025.02.26 00:56
Кубок Италии. «Милан» победил «Рому» (3:1) и вышел в полуфинал, Феликс забил в дебютном матче
2025.02.06 00:59
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
2025.02.05 00:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+