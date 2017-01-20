Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти: «Рома» обрела определенную стабильность»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти отметил сложности в игре своей команды в первом тайме матча против «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии.

    «В последних играх команда обрела определенную стабильность. В первом тайме «Сампдория» показала прессинг, быстрее работала с мячом, доставляя нам хлопот. Да, мы не смогли попасть в темп игры с первых минут, но после перерыва мы прибавили.

    Когда выигрываешь один матч за другим, появляются энтузиазм, легкость, а усталость проходит быстрее. Но первый тайм я все же не стал бы записывать нам в актив. Штанга? Если бы от нее отскочил в сетку, у нас были бы серьезные проблемы», – сказал Спаллетти.

    Матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» – «Сампдория» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11