Спаллетти: «Рома» обрела определенную стабильность»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти отметил сложности в игре своей команды в первом тайме матча против «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии.

«В последних играх команда обрела определенную стабильность. В первом тайме «Сампдория» показала прессинг, быстрее работала с мячом, доставляя нам хлопот. Да, мы не смогли попасть в темп игры с первых минут, но после перерыва мы прибавили.

Когда выигрываешь один матч за другим, появляются энтузиазм, легкость, а усталость проходит быстрее. Но первый тайм я все же не стал бы записывать нам в актив. Штанга? Если бы от нее отскочил в сетку, у нас были бы серьезные проблемы», – сказал Спаллетти.

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» – «Сампдория» закончился со счетом 4:0.