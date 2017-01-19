Непомнящий: «Моуринью мне не очень симпатичен»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился своим мнением о работе португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Уважаю Моуринью как специалиста, но в целом он мне не очень симпатичен. Португалец утратил такое качество, как прививать дух победителей своим футболистам, поэтому ему приходится прибегать к эпатажным выходкам на пресс-конференциях. Плюс в последнее время он сбился на предсказуемый и примитивный футбол. Это сугубо мое личное мнение», – подытожил Непомнящий.