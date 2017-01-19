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    Непомнящий: «Моуринью мне не очень симпатичен»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился своим мнением о работе португальского специалиста Жозе Моуринью.

    «Уважаю Моуринью как специалиста, но в целом он мне не очень симпатичен. Португалец утратил такое качество, как прививать дух победителей своим футболистам, поэтому ему приходится прибегать к эпатажным выходкам на пресс-конференциях. Плюс в последнее время он сбился на предсказуемый и примитивный футбол. Это сугубо мое личное мнение», – подытожил Непомнящий.

    Источник: Спорт FM

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    19.01.2017 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 20 января 2017, 08:18

      Скорее-бы весна! Бомбардир превращается в бульварную газетёнку!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 20 января 2017, 00:03

      это он типо так завуалированно сказал что Маур физрук)

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 19 января 2017, 23:51

      Очень уважаю Кузьмича, по Мауру все верно сказано. Мне тоже кажется, что после Мадрида он стал больше полагаться на индивидуальные качества футболистов и его команды уже не те машины, как Челси в первые сезоны его работы в Англии или Интер.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 19 января 2017, 23:39

      абсолютно согласен

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