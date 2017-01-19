Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Энрике поругался с лидерами «Барселоны»

    Луис Энрике может покинуть пост главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона. Как сообщает Radio Marca, 46-летний специалист в последнее время часто ссорится со своими подопечными.

    Источник отмечает, что ведущие футболисты каталонского клуба недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника Жерара Пике, который публично раскритиковал испанских судей.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» попытается продлить контракт с испанцем в апреле. При этом, по сообщениям СМИ, каталонский клуб уже ищет нового главного тренера, коим может стать возглавляющий «Эвертон» Рональд Куман.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 23:07

      Куман не вариант

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 19 января 2017, 17:40

      А я за Кумана. Интересный тренер, амбициозный и игрок известный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 19 января 2017, 14:48

      Это БРЕД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 19 января 2017, 13:11

      ернуда все это, конкуренты пытаются спровоцировать Барселону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:46

      Какой Куман, норм специалисты пусть в АПЛ остаются... Ищите у себя там где нибудь, как вы это делали всегда...

      Игроки рулят клубом, а зачем тренер тогда??? пусть сами решают все :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 19 января 2017, 12:28

      "Источник: Энрике поругался с лидерами «Барселоны». "
      Может это всего лишь Один Лидер Барселоны? Который Все еще Тот самый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 19 января 2017, 11:35

      Пике сдулся давно, лучшебы молчал. А Энрике бист - пятебл в первом же сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2017, 10:34

      Да забирайте лучше Пепа обратно и всё будет норм)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11