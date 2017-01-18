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    Родионов: «Надеемся, что в «Спартаке» появится игрок с последним пасом»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил надежду на появление игроков высокого класса в составе команды.

    Когда появится игрок, владеющий последний пасом?

    — Пока могу сказать, что эталоном искусства паса для меня остается Юрий Васильевич Гаврилов. Но были и другие прекрасные мастера – Егор Титов, Федор Черенков, Валерий Кечинов. Эта плеяда будет продолжаться. И надеемся, что такой игрок появится в «Спартаке».

    Родионов занял пост генерального директора «Спартака» в 2015-м году. В период с 2011-го по 2015-й был тренером в футбольной академии московского клуба.

    Напомним, ранее состав красно-белых пополнили нападающий Луиса Адриано и полузащитник Александр Самедов.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2017 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +382

      лёха72 19 января 2017, 13:45

      надеемся

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 января 2017, 06:56

      Мы все тоже на это очень надеемся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 22:39

      Скоро родит.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 22:38

      Алекс тоже был не плох

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