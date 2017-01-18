Родионов: «Надеемся, что в «Спартаке» появится игрок с последним пасом»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил надежду на появление игроков высокого класса в составе команды.

— Когда появится игрок, владеющий последний пасом?

— Пока могу сказать, что эталоном искусства паса для меня остается Юрий Васильевич Гаврилов. Но были и другие прекрасные мастера – Егор Титов, Федор Черенков, Валерий Кечинов. Эта плеяда будет продолжаться. И надеемся, что такой игрок появится в «Спартаке».

Родионов занял пост генерального директора «Спартака» в 2015-м году. В период с 2011-го по 2015-й был тренером в футбольной академии московского клуба.

Напомним, ранее состав красно-белых пополнили нападающий Луиса Адриано и полузащитник Александр Самедов.