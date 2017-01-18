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    Кубок Италии. Кандрева принес «Интеру» победу над «Болоньей»

    Во встрече 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в упорном поединке лишь в дополнительное время смог одолеть «Болонью».

    Начиналось все для миланцев очень даже неплохо: на 34-й минуте защитник Джейсон Мурильо открыл счет, а уже через пять минут нападающий Родриго Паласио его удвоил. Однако за две минут до конца первого тайма Джемаили один гол отквитал, а на 73-й минуте Донса и вовсе установил равновесие. В итоге в основное время матча победитель выявлен не был. А на восьмой минуте овертайма точный выстрел хавбека Антонио Кандревы принес «нерадзурри» победу, вывев их в четвертьфинал.

    Кубок Италии. 1/8 финала

    Интер – Болонья – 3:2 (2:1, 1:0) д.в.

    Голы: 1:0 – Мурильо, 34; 2:0 – Паласио, 39; 2:1 – Джемаили, 43; 2:2 – Донса, 73; 3:2 – Кандрева, 98.

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 18 января 2017, 07:35

      красавчик. ноги из нужного места растут.

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