Кубок Италии. Кандрева принес «Интеру» победу над «Болоньей»

Во встрече 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в упорном поединке лишь в дополнительное время смог одолеть «Болонью».

Начиналось все для миланцев очень даже неплохо: на 34-й минуте защитник Джейсон Мурильо открыл счет, а уже через пять минут нападающий Родриго Паласио его удвоил. Однако за две минут до конца первого тайма Джемаили один гол отквитал, а на 73-й минуте Донса и вовсе установил равновесие. В итоге в основное время матча победитель выявлен не был. А на восьмой минуте овертайма точный выстрел хавбека Антонио Кандревы принес «нерадзурри» победу, вывев их в четвертьфинал.

Кубок Италии. 1/8 финала

Интер – Болонья – 3:2 (2:1, 1:0) д.в.

Голы: 1:0 – Мурильо, 34; 2:0 – Паласио, 39; 2:1 – Джемаили, 43; 2:2 – Донса, 73; 3:2 – Кандрева, 98.

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