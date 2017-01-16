Феллер намекнул на возможную продажу Чичарито

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер подчеркнул, что клуб не обладает таким количеством финансов, чтобы не обращать внимания на крупные суммы, предлагаемые другими клубами за игроков «аптекарей». Ранее сообщалось, что нападающий леверкузенцев Чичарито находится в сфере интересов «ПСЖ» и «Челси». Потенциальная стоимость мексиканца составляет 25 миллионов евро.

«Зимой нелегко найти подходящую альтернативу. Вопрос о продаже Чичарито не стоит, да и сам он не имеет желания покидать клуб. Тем не менее «Байер» из тех клубов, которые не имеют возможности не обращать внимания на сумасшедшие предложения», – сказал Феллер.