Овчинников: «Еременко? Вспоминать надо хорошее»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что клуб должен поддерживать полузащитника команды Романа Еременко. Футболист ранее получил дисквалификацию сроком на два года за употребление кокаина. В УЕФА 2 марта будет рассмотрена апелляция хавбека по данному делу.

«Защита клубом Еременко? А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому «Динамо». Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее», – заявил Овчинников.