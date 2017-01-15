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    Овчинников: «Еременко? Вспоминать надо хорошее»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что клуб должен поддерживать полузащитника команды Романа Еременко. Футболист ранее получил дисквалификацию сроком на два года за употребление кокаина. В УЕФА 2 марта будет рассмотрена апелляция хавбека по данному делу.

    «Защита клубом Еременко? А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому «Динамо». Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее», – заявил Овчинников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 января 2017, 15:59

      Прав Овчинников и мы поддерживаем Романа.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 января 2017, 15:03

      Не одобряю поступок Ромы..но всем респект, кто его поддерживает в такой ситуации...

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      Рейтинг: +151

      VITPO 15 января 2017, 14:34

      Все выяснится 2-го марта.Если рассмотрение не перенесут.

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