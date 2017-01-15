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    Овчинников: «90 процентов футболистов будут только счастливы получать миллион в месяц»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников затронул тему по предложению введения в РФПЛ потолка зарплат. По мнению специалиста, такая мера может положительно сказаться на отечественном чемпионате.

    «Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. «Урал» ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов?» – заявил Овчинников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 10:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Mi6 15 января 2017, 14:50

      Очнитесь! Посмотрите как и чем страна живёт.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 15 января 2017, 12:49

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 января 2017, 11:39

      Все равно хоть будет зарплата в лям , все равно некоторым будет премиальные в 5-10 раз больше .
      Это как на заводах з/п в 15000 , а премия в 20000

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 63_Camapa_63 15 января 2017, 16:03

      Может это только на "Прогрессе" в Самаре такая премия?

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > vladimir-7 16 января 2017, 09:11

      Не только на нём

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2017, 11:14

      Прав.Мне этот миллион напоминает историю с опубликованием зарплат в Лукойле, в американском издании лет 15 назад.Они взяли доходы компании за год и поделили на кол-во работников компании и получилось что любой слесарь,уборщица получает в среднем по 30 тысяч евро в месяц - ржали всем заводом!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2017, 10:40

      Овчинников наверное прав, клубы которые не ставят перед собой больших задач, вполне могут брать молодежь, наигрывать ее, потом продавать в богатые клубы и зарабатывать хорошие деньги,которых будет достаточно для проживания! Глядишь и региональным бюджетам станет полегче!

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