Овчинников: «90 процентов футболистов будут только счастливы получать миллион в месяц»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников затронул тему по предложению введения в РФПЛ потолка зарплат. По мнению специалиста, такая мера может положительно сказаться на отечественном чемпионате.

«Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. «Урал» ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов?» – заявил Овчинников.