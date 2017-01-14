«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы пригласить Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Испанский журналист Гильем Балаге высказал мнение относительно дальнейшего будущего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает в середине 2018 года, и стороны пока не решили вопрос с его продлением.

«В клубе говорили, что контракт с Месси, скорее всего, будет продлен в первой трети нынешнего года. При этом они отмечают, что не стоит спешить и нужно подходить к этому вопросу осторожно. Возможно, «Барселона» не имеет достаточно финансов для продления договоров с Мессии и Иньестой на тех условиях, которые они заслуживают. К примеру, когда «Реал» захотел продлить контракт с Роналду, он просто сделал это.

Склоняюсь к тому, что Месси все же продлит соглашение. Однако из-за множества нюансов данный вопрос пока остается открытым.

Естественно топ-клубы следят за развитием ситуации. Хотя Гвардиола и говорит постоянно, что Месси должен завершить карьеру в Каталонии, но у меня есть сведения, что «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» шлют ему сообщения, в которых сказано: «Мы готовы, если однажды ты соберешься покинуть «Барселону», – сказал Балаге.