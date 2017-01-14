Овчинников: «Слуцкий – профессионал высочайшего уровня, а череда неудач может сложиться у любого»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о причинах ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейцев. По его словам, российский специалист не находился в депрессивном состоянии.

– Для вас стал неожиданностью уход Слуцкого из ЦСКА?

– Когда мы говорим о третьем лице – в данном случае о Леониде Викторовиче, – было бы некорректно обсуждать, знал я или не знал. Да, мы разговаривали… Это решение главного тренера, которое нужно уважать. Я поддержал Слуцкого. А какие им двигали мотивы, рассказывать в его отсутствие считаю неправильным.

– На Слуцкого настолько сильно повлиял провал России на чемпионате Европы?

– ЦСКА и сборная – разные вещи. И когда говорили, что он устал… Это скорее стереотипы. Я не видел, чтобы Слуцкий находился в депрессивном состоянии или непрофессионально выполнял свою работу. Он профессионал высочайшего уровня. А череда неудачных матчей может сложиться у любого тренера. И в ЦСКА не вижу ничего депрессивного. Да, на определенном отрезке могли выступить лучше. Но в конце года ситуацию поправили – у нас есть неплохой плацдарм.

А разве можно не учитывать наши кадровые сложности? Долгое время был травмирован Дзагоев, мы лишились Еременко. Заменить таких футболистов ЦСКА, априори не обладая длинной скамейкой, просто не может. Нагрузка легла на ограниченный круг игроков. Отсюда и недобор очков.

Это, кстати, и сборной касается. Прямо перед Евро-2016 остались без группы системообразующих исполнителей. Пришлось менять схему. А за короткое время это сделать сложно. Мы понимали, что может не сработать. И не сработало… Но тренер – творческая профессия. Где-то находишь, где-то теряешь. И в действиях Слуцкого я не видел разочарования.