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    Конте не удивляет 15-е место «Лестера» в чемпионате

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити». Итальянский специалист признался, что его не удивляет 15-е место своего соперника в турнирной таблице.

    «Не удивлен тому, на каком месте идет «Лестер», поэтому что это очень сложный чемпионат. Я считаю, что у них очень хорошая команда с хорошим подбором игроков, сильных игроков, техничных и талантливых исполнителей, хорошее командное сочетание. У них отличный тренер.

    15-е место после чемпионства? Такое может случиться в этой лиге. Не забывайте о прошлом сезоне «Челси», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    14.01.2017 10:51
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