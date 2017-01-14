Конте не удивляет 15-е место «Лестера» в чемпионате

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити». Итальянский специалист признался, что его не удивляет 15-е место своего соперника в турнирной таблице.

«Не удивлен тому, на каком месте идет «Лестер», поэтому что это очень сложный чемпионат. Я считаю, что у них очень хорошая команда с хорошим подбором игроков, сильных игроков, техничных и талантливых исполнителей, хорошее командное сочетание. У них отличный тренер.

15-е место после чемпионства? Такое может случиться в этой лиге. Не забывайте о прошлом сезоне «Челси», – сказал Конте.