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    Серия А со следующего сезона может ввести Boxing Day

    Серия А со следующего сезона по примеру английской Премьер-лиги может ввести Boxing Day, когда матчи проводятся в режиме нон-стоп между католическим Рождеством и Новым годом.

    Предварительное расписание туров будущего чемпионата будет готово к концу февраля, а уже в апреле клубы элитного дивизиона чемпионата Италии должны будут высказать свою позицию по данному вопросу.

    Отметим, что в этом сезоне нововведение опробовали в Серии В, что привело к росту зрительского интереса на 6%.

    Источник: Football Italia

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    13.01.2017 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 января 2017, 01:06

      как это будет сделано интересно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 14 января 2017, 00:13

      гуууд

      0
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