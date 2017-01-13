Серия А со следующего сезона может ввести Boxing Day

Серия А со следующего сезона по примеру английской Премьер-лиги может ввести Boxing Day, когда матчи проводятся в режиме нон-стоп между католическим Рождеством и Новым годом.

Предварительное расписание туров будущего чемпионата будет готово к концу февраля, а уже в апреле клубы элитного дивизиона чемпионата Италии должны будут высказать свою позицию по данному вопросу.

Отметим, что в этом сезоне нововведение опробовали в Серии В, что привело к росту зрительского интереса на 6%.