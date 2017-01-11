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    Мутко: «Швейцария три года ведет расследование по заявке России на ЧМ-2018, а выявили коррупцию в Германии»

    Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, как швейцарское правосудие 3 года ведет расследование заявки России на право проведения чемпионат мира-2018.

    «Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы.

    Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет», – рассказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    11.01.2017 10:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 января 2017, 15:44

      Им не обязательно найти,
      Им достаточно обвинить
      И Чемпионат Мира перенести,
      Тонка, связывающая Россию с Миром нить.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 января 2017, 15:22

      Самым приятным для Мутко будет отмена ЧМ 2018 в России.
      Хоть будет на кого свалить за невыполненные обещания по развитию инфраструктуры в городах-участниках.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 января 2017, 13:16

      В Европе роют медленно, но верно. Поглди, г. Мутко , прилет и твое время.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 января 2017, 11:27

      Главное, чтобы Зеппельт с Маклареном не подключились к расследованию...а то во всём допинг найдут)))

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 11 января 2017, 11:23

      Не здоровая ситуёвина вокруг нашего спорта набирает новые оборты, как бы у нас чемпионат не отобрали.

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      Рейтинг: +17

      Den_777 > Пиво без газа 11 января 2017, 12:34

      Х*й отберут.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 января 2017, 10:56

      Потроллил зачётно, молодец. Но сбить с понталыку госп.Мутко никого не удасться.

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