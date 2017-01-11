Мутко: «Швейцария три года ведет расследование по заявке России на ЧМ-2018, а выявили коррупцию в Германии»

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, как швейцарское правосудие 3 года ведет расследование заявки России на право проведения чемпионат мира-2018.

«Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы.

Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет», – рассказал Мутко.