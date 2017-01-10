Мостовой: «От увеличения количества сборных на чемпионате мира уровень турнира не упадет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира не скажется на уровне турнира. Сегодня Совет ФИФА постановил о расширении списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.

«Я был за то, чтобы увеличили количество участников на чемпионате Европы. И в конечном итоге это сделали. И мы увидели, что решение было правильным. Что касается ЧМ, то тут немного сложнее. Я не против расширения турнира. Играть на Кубке мира хотят все. Удивить могут многие, как это произошло на Евро-2016.

Колосков говорил про Таиланд и Андорру в финальной стадии? Эти сборные туда не пробьются. От увеличения количества сборных на чемпионате мира уровень турнира не упадет. Всегда будут сильные сборные и команды послабее. Другое дело, у сборных, которые пробились на турнир из-за расширения количества участников, будет больше мотивации», – заявил Мостовой.