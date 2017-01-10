Хохлов возглавил «Динамо-2»

Дмитрий Хохлов вновь вернулся в систему московского «Динамо». Специалист, которому будут помогать Евгений Плотников и Юрий Никифоров, возглавил «Динамо-2»,

«Конечно, очень рад, что возвращаюсь в «Динамо» — клуб, который стал для меня родным домом. Прихожу с хорошим настроением и желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в «Динамо-2» мне будут Плотников Евгений Анатольевич, я думаю его никому представлять не надо – он займется работой с вратарями, и Никифоров Юрий Валерьевич в качестве моего ассистента», – заявил Хохлов.