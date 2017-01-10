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    Хохлов возглавил «Динамо-2»

    Дмитрий Хохлов вновь вернулся в систему московского «Динамо». Специалист, которому будут помогать Евгений Плотников и Юрий Никифоров, возглавил «Динамо-2»,

    «Конечно, очень рад, что возвращаюсь в «Динамо» — клуб, который стал для меня родным домом. Прихожу с хорошим настроением и желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в «Динамо-2» мне будут Плотников Евгений Анатольевич, я думаю его никому представлять не надо – он займется работой с вратарями, и Никифоров Юрий Валерьевич в качестве моего ассистента», – заявил Хохлов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.01.2017 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 января 2017, 17:56

      хорошая новость.

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