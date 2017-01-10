Марадона: «Я разочарован поступком Месси»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал поведение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проигнорировал церемонию вручения награды лучшему футболисту 2016 года.

Напомним, что награду получил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Я разочарован поступком Месси. Если ты будешь сидеть дома у телевизора, ты не сможешь ни с кем бороться. Я не знаю, почему представители «Барселоны» не присутствовали на церемонии вручения награды», — приводит слова аргентинца TVE.