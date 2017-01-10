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Марадона: «Я разочарован поступком Месси»

10 января 2017, 07:54
19

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал поведение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проигнорировал церемонию вручения награды лучшему футболисту 2016 года.

Напомним, что награду получил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Я разочарован поступком Месси. Если ты будешь сидеть дома у телевизора, ты не сможешь ни с кем бороться. Я не знаю, почему представители «Барселоны» не присутствовали на церемонии вручения награды», — приводит слова аргентинца TVE.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (19)
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Dgad
1484024990
Не уважение свое проявили к Реалу.
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kykyi
1484027642
Да уж!
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Barsuk52
1484027997
рон тоже не приезжал
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andreyd57
1484028493
Гном плакал, что мячик ни его, вот и ни приехал.
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la verdad
1484029564
Приехал - не приехал. Честно говоря уже надоели эти пафосные церемонии. Я думаю Марадона гораздо чаще разочаровывал своих поклонников вне поля, хотя и был великим футболистом.
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de bruyne
1484035419
Все идиоты они или прикидываться начали? Роналду говорит то он... как этот гей роналду которые трусы реуламирует пропускал церемони золотого мяча зная что не выиграет... все молчали а тут все барса
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xColaz
1484042092
У старика маразм крепчает
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Юрий Басов
1484042635
Надоели одни и те же.
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100/500
1484067348
стыдно когда видно)))))))по этому так поступил.
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trudovik
1484119670
Да смысл ездить на столь "объективные" церемонии, где вручают мячи и статуэтки игрокам, которые на своих плечах "затащили" ЕВРО и ЛЧ. Пока одни радуются "заслуженным" наградам, другие отрабатывают штрафные удары на тренировках.
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