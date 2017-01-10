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    Марадона: «Я разочарован поступком Месси»

    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал поведение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проигнорировал церемонию вручения награды лучшему футболисту 2016 года.

    Напомним, что награду получил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    «Я разочарован поступком Месси. Если ты будешь сидеть дома у телевизора, ты не сможешь ни с кем бороться. Я не знаю, почему представители «Барселоны» не присутствовали на церемонии вручения награды», — приводит слова аргентинца TVE.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 07:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +281

      trudovik 11 января 2017, 10:27

      Да смысл ездить на столь "объективные" церемонии, где вручают мячи и статуэтки игрокам, которые на своих плечах "затащили" ЕВРО и ЛЧ.
      Пока одни радуются "заслуженным" наградам, другие отрабатывают штрафные удары на тренировках.

      0
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      Рейтинг: +9

      100/500 10 января 2017, 19:55

      стыдно когда видно)))))))по этому так поступил.

      0
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 10 января 2017, 13:03

      Надоели одни и те же.

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 января 2017, 12:54

      У старика маразм крепчает

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 января 2017, 11:03

      Все идиоты они или прикидываться начали? Роналду говорит то он... как этот гей роналду которые трусы реуламирует пропускал церемони золотого мяча зная что не выиграет... все молчали а тут все барса

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 января 2017, 09:26

      Приехал - не приехал. Честно говоря уже надоели эти пафосные церемонии. Я думаю Марадона гораздо чаще разочаровывал своих поклонников вне поля, хотя и был великим футболистом.

      6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 января 2017, 09:21

      Каждый со своими тараканами...

      0
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 10 января 2017, 09:08

      Гном плакал, что мячик ни его, вот и ни приехал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 января 2017, 08:59

      рон тоже не приезжал

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 января 2017, 08:54

      Да уж!

      -1
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