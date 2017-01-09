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    «Краснодар» проведет первую тренировку в году во второй половине дня

    Утром 9 января футболисты «Краснодара» собрались на базе «Четук», где началось медицинское обследование. Команда была разделена на две группы: одни игроки сдавали медицинские тесты непосредственно на базе, другие же, в числе которых был и новичок черно-зеленых эквадорский защитник Кристиан Рамирес, отправилась на обследование к врачам в одну из клиник Краснодара. Во второй половине дня и те, и другие объединятся на «Четуке» и в 15:00 выйдут на первую в сезоне тренировку.

    В расположение клуба прибыли не все футболисты. Около трети состава по согласованию с главным тренером Игорем Шалимовым и его штабом присоединится к команде уже непосредственно на сборе в ОАЭ, куда краснодарцы вылетают 11 января.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.01.2017 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 января 2017, 11:38

      Первая тренировка во второй половине чемпионата в первой половине года во второй половине дня… написал такой же бред, как и сама новость

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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > gosproektikabinet 9 января 2017, 17:31

      Да причём здесь это??

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