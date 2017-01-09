«Краснодар» проведет первую тренировку в году во второй половине дня

Утром 9 января футболисты «Краснодара» собрались на базе «Четук», где началось медицинское обследование. Команда была разделена на две группы: одни игроки сдавали медицинские тесты непосредственно на базе, другие же, в числе которых был и новичок черно-зеленых эквадорский защитник Кристиан Рамирес, отправилась на обследование к врачам в одну из клиник Краснодара. Во второй половине дня и те, и другие объединятся на «Четуке» и в 15:00 выйдут на первую в сезоне тренировку.

В расположение клуба прибыли не все футболисты. Около трети состава по согласованию с главным тренером Игорем Шалимовым и его штабом присоединится к команде уже непосредственно на сборе в ОАЭ, куда краснодарцы вылетают 11 января.