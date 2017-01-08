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    Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, каталонский клуб готов продать 28-летнего хорвата во время зимнего трансферного окна. В услугах футболиста заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    По данным Transfermarkt, стоимость Ракитича составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере 12 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2017 23:23
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 8 января 2017, 23:30

      Нахер пошли..

      -1
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