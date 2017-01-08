«Интер» летом попытается заполучить Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вызвал интерес со стороны «Интера». По информации источника, китайские владельцы миланского клуба во время летнего трансферного окна готовы сделать предложение 29-летнему аргентинцу.

По данным Transfermarkt, стоимость Месси оценивается в 120 миллионов евро. Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 14 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.