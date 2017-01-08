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    «Интер» летом попытается заполучить Месси

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вызвал интерес со стороны «Интера». По информации источника, китайские владельцы миланского клуба во время летнего трансферного окна готовы сделать предложение 29-летнему аргентинцу.

    По данным Transfermarkt, стоимость Месси оценивается в 120 миллионов евро. Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 14 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.01.2017 22:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 января 2017, 13:36

      Юаней не хватит:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 9 января 2017, 12:47

      Да это чушь.Месси в Китай поедит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Aidosinho 9 января 2017, 15:17

      Первое спряжение!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 января 2017, 10:54

      в Интер не пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 9 января 2017, 10:37

      Ребят, кто следит за ЛаЛигой, че нормальный игрок что ли? Стоит его Интеру брать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 9 января 2017, 09:28

      Зачем Месси переходить в Интер??? Команда из Лиги Европы вылетает)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Chicha 9 января 2017, 06:44

      Интер устанет ждать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 января 2017, 05:47

      как же надоели эти глупые новости читать. не сайт, а га..но

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 9 января 2017, 04:00

      Интер? Месси смеялся! У Манчестер Сити гораздо больше шансов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 января 2017, 01:32

      В Интер когдато и Роналдо сватали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 9 января 2017, 01:04

      следующая станция Китай

      1
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