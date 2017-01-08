Гвардиола: «Иногда мои идеи в «Манчестер Сити» не работают, это моя вина»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что его идеи пока не прижились до конца в английском клубе. При этом специалист винит в этом в первую очередь самого себя.

«Иногда я хочу сыграть в три защитника. Но не всегда эта схема срабатывает, что является виной тренера. Футболисты стараются на тренировках, они хотят играть. Я должен помочь им, что является моей работой», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» после 20-ти туров занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.