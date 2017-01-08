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    Гвардиола: «Иногда мои идеи в «Манчестер Сити» не работают, это моя вина»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что его идеи пока не прижились до конца в английском клубе. При этом специалист винит в этом в первую очередь самого себя.

    «Иногда я хочу сыграть в три защитника. Но не всегда эта схема срабатывает, что является виной тренера. Футболисты стараются на тренировках, они хотят играть. Я должен помочь им, что является моей работой», – заявил Гвардиола.

    «Манчестер Сити» после 20-ти туров занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2017 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 8 января 2017, 12:22

      Это тебе не испания, где играют всего 2 гранда. Англия этой другой футбол, где даже средняк может стать Чемпионом, а топ клуб закончить на 10 строчке.

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