Аллегри заявил, что хочет работать в «Ювентусе» на протяжении долгих лет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что хочет продолжать работать на своем посту еще не один год. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «бьянконери» задумалось над отставкой 49-летнего специалиста по окончании сезона из-за поражения в матче за Суперкубок Италии от «Милана».

«Я счастлив в «Ювентусе» и естественно надеюсь остаться в Турине надолго. Не думаю, что моя эра в «старой синьоре» заканчивается. Я невероятно счастлив здесь и хочу остаться в клубе на долгие годы», – сказал Аллегри.