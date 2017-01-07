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    Аллегри заявил, что хочет работать в «Ювентусе» на протяжении долгих лет

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что хочет продолжать работать на своем посту еще не один год. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «бьянконери» задумалось над отставкой 49-летнего специалиста по окончании сезона из-за поражения в матче за Суперкубок Италии от «Милана».

    «Я счастлив в «Ювентусе» и естественно надеюсь остаться в Турине надолго. Не думаю, что моя эра в «старой синьоре» заканчивается. Я невероятно счастлив здесь и хочу остаться в клубе на долгие годы», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    07.01.2017 16:19
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