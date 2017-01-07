Моуринью: «Наша победная серия похожа на рай»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал последние выступления своей команды. Напомним, что «МЮ» выиграл последние семь матчей.

«Когда победная серия твоей команды длится два, три месяца с самого начала сезона, это похоже на рай. Все сразу относятся к тебе хорошо, все рады и счастливы. Но когда команда сталкивается с плохими результатами, иногда даже начинает казаться, что это никогда не закончится.

Мы смогли остаться спокойными. Мы не были в аду тогда, мы не в раю и сейчас», — сказал португалец.