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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» без особых проблем разобрался с «Вест Хэмом». Подопечные Хосепа Гвардиолы довели свое преимущество до крупного еще в первом тайме благодаря голам Туре и Силвы, а также автоголу Нордтвейта. Во второй половине забивали Агуэро и Стоунс.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Вест Хэм — Манчестер Сити — 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Туре, 33; 0:2 – Нордтвейт (в свои ворота), 41; 0:3 – Силва, 43; 0:4 – Агуэро, 50; 0:5 – Стоунс, 84.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 00:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +42

      alboro 7 января 2017, 10:55

      На London Stadium ВестХэм никак не приживется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 января 2017, 09:30

      МС захотели кубок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 января 2017, 09:28


      солидно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 января 2017, 08:47

      Как-то даже неприлично крупно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 января 2017, 07:12

      Хоть где-то у Гвардиолы получается. Результат неожиданный по количеству голов, но у каждой команды свои задачи. ВХЮ уже вышел из кризиса и отдалился от зоны вылета, а с Пепа будут спрашивать трофей, так что Кубок Англии чем не задача команды на сезон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 января 2017, 03:10

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 января 2017, 01:15

      Да уж, игра в одну калитку, причем не напрягаясь. Не ожидал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 7 января 2017, 01:08

      изи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 7 января 2017, 01:02

      Да жалко его!!!

      1
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 7 января 2017, 00:57

      Бедный Билич

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