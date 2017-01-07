Кубок Англии. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» без особых проблем разобрался с «Вест Хэмом». Подопечные Хосепа Гвардиолы довели свое преимущество до крупного еще в первом тайме благодаря голам Туре и Силвы, а также автоголу Нордтвейта. Во второй половине забивали Агуэро и Стоунс.

Кубок Англии. 1/32 финала

Вест Хэм — Манчестер Сити — 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Туре, 33; 0:2 – Нордтвейт (в свои ворота), 41; 0:3 – Силва, 43; 0:4 – Агуэро, 50; 0:5 – Стоунс, 84.

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