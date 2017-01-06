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    Защитник «Вольфсбурга» отказал «Челси» и «Арсеналу», чтобы перейти в «Интер»

    Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес отверг предложения «Челси» и «Арсенала» о переходе. По информации источника, лондонские клубы планировали приобрести 24-летнего швейцарца во время зимнего трансферного окна, однако получили отказ. Игрок хочет перейти в миланский «Интер».

    По данным Transfermarkt, стоимость Родригеса составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    06.01.2017 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 января 2017, 22:33

      Плохо Джака уговаривал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 6 января 2017, 20:23

      потому что ИНТЕР это мужская команда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 января 2017, 20:03

      Как можно отказать Челси и Арсеналу ради Интера!?? ))
      Хотя, если на то пошло, ему наверное не предложили игру за основу

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