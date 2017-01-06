Защитник «Вольфсбурга» отказал «Челси» и «Арсеналу», чтобы перейти в «Интер»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес отверг предложения «Челси» и «Арсенала» о переходе. По информации источника, лондонские клубы планировали приобрести 24-летнего швейцарца во время зимнего трансферного окна, однако получили отказ. Игрок хочет перейти в миланский «Интер».

По данным Transfermarkt, стоимость Родригеса составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.