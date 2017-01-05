Алли: «Нам очень хотелось остановить «Челси»

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, ставший автором дубля в матче 20-го тура АПЛ с «Челси» (2:0), поделился впечатлениями от игры с лидером турнирной таблицы.

«История противостояния наших команд тянется с прошлого сезона. Нам очень хотелось остановить «Челси», как в прошлый раз эта команда поступила с нами. Мы рады, что смогли набрать очки и продолжаем держаться в лидирующей группе.

Мы не планировали расслабляться, так как всегда есть над чем работать», – выступил с заявлением полузащитник.

Напомним, что в прошлом сезоне после ничейного результата в игре с «Челси» (2:2) «шпоры» лишились шансов на чемпионство.