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    Алли: «Нам очень хотелось остановить «Челси»

    Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, ставший автором дубля в матче 20-го тура АПЛ с «Челси» (2:0), поделился впечатлениями от игры с лидером турнирной таблицы.

    «История противостояния наших команд тянется с прошлого сезона. Нам очень хотелось остановить «Челси», как в прошлый раз эта команда поступила с нами. Мы рады, что смогли набрать очки и продолжаем держаться в лидирующей группе.

    Мы не планировали расслабляться, так как всегда есть над чем работать», – выступил с заявлением полузащитник.

    Напомним, что в прошлом сезоне после ничейного результата в игре с «Челси» (2:2) «шпоры» лишились шансов на чемпионство.

    Источник: BBC

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    05.01.2017 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Salambek_7 5 января 2017, 10:15

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