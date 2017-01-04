«Тоттенхэм» примет на своем поле лидера Премьер-лиги

В заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги в среду, 4 января, «Тоттенхэм» на своем поле буде принимать «Челси». 10 очков разделяют команды перед этой встречей. При этом подопечные Антонио Конте подошли к матчу в лидерах турнирной таблицы Премьер-лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси». Начало в 23:00, не пропустите!