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    «Тоттенхэм» примет на своем поле лидера Премьер-лиги

    В заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги в среду, 4 января, «Тоттенхэм» на своем поле буде принимать «Челси». 10 очков разделяют команды перед этой встречей. При этом подопечные Антонио Конте подошли к матчу в лидерах турнирной таблицы Премьер-лиги.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси». Начало в 23:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 января 2017, 23:52

      Челси - победа или ничья. Не проиграет.

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 4 января 2017, 21:51

      Могли бы и по МАТЧу показать.От игры косвенно зависит расклад в верхней части таблицы.Да и игра должна быть интересной.

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 января 2017, 21:40

      «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Пепе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 января 2017, 21:39

      ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Эшторила»

      0
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