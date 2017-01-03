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  • «Ювентус» не переживает из-за неудавшегося трансфера Витселя

«Ювентус» не переживает из-за неудавшегося трансфера Витселя

3 января 2017, 22:23
8

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринцы не переживают по поводу неудавшегося трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Напомним, бельгиец предпочел «старой синьоре» китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за более выгодных финансовых условий.

«Неудавшийся трансфер Витселя? Мы довольны имеющимся на данный момент составом. В каждой линии у «Ювентуса» имеются прекрасные игроки, также вернулся из лазарета Маркизио.

Дибала? У нас с ним все здорово. Идет переговорный процесс по поводу нового соглашения, которое он заслужил своими выступлениями. Нет никаких проблем, мы считаем Пауло нашей гордостью и рады, что он защищает цвета «бьянконери», – сказал Маротта.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (8)
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Parham
1483472132
А чего тогда публикуете???
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Asbjorn
1483473649
На банку еще кого нибудь найдут
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Фан666
1483473702
У них есть кому сидеть на банке то
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Essence
1483477651
Зенит тоже не переживает по этому поводу)
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roman230582
1483478250
Выбор в пользу бабла. С другой стороны сейчас столько звезд в Китае собирается, кто знает на какой уровень там чемпионат выйдет
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Опять не угадал
1483481776
значит все довольны, вот и хорошо
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Apachi Bur
1483482591
Скупердяи ,а 100 лямов за Игуана можно отдать )кусайте локти теперь )
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multi1984
1483506930
У ген директора волос то не осталось на голове)) уже не переживает)))
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