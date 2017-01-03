«Ювентус» не переживает из-за неудавшегося трансфера Витселя

У ген директора волос то не осталось на голове)) уже не переживает)))
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринцы не переживают по поводу неудавшегося трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Напомним, бельгиец предпочел «старой синьоре» китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за более выгодных финансовых условий.
«Неудавшийся трансфер Витселя? Мы довольны имеющимся на данный момент составом. В каждой линии у «Ювентуса» имеются прекрасные игроки, также вернулся из лазарета Маркизио.
Дибала? У нас с ним все здорово. Идет переговорный процесс по поводу нового соглашения, которое он заслужил своими выступлениями. Нет никаких проблем, мы считаем Пауло нашей гордостью и рады, что он защищает цвета «бьянконери», – сказал Маротта.