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    «Ювентус» не переживает из-за неудавшегося трансфера Витселя

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринцы не переживают по поводу неудавшегося трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Напомним, бельгиец предпочел «старой синьоре» китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за более выгодных финансовых условий.

    «Неудавшийся трансфер Витселя? Мы довольны имеющимся на данный момент составом. В каждой линии у «Ювентуса» имеются прекрасные игроки, также вернулся из лазарета Маркизио.

    Дибала? У нас с ним все здорово. Идет переговорный процесс по поводу нового соглашения, которое он заслужил своими выступлениями. Нет никаких проблем, мы считаем Пауло нашей гордостью и рады, что он защищает цвета «бьянконери», – сказал Маротта.

    Источник: Football Italia

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    03.01.2017 22:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +371

      multi1984 4 января 2017, 08:15

      У ген директора волос то не осталось на голове)) уже не переживает)))

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 4 января 2017, 01:29

      Скупердяи ,а 100 лямов за Игуана можно отдать )кусайте локти теперь )

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 4 января 2017, 01:16

      значит все довольны, вот и хорошо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 января 2017, 00:17

      Выбор в пользу бабла. С другой стороны сейчас столько звезд в Китае собирается, кто знает на какой уровень там чемпионат выйдет

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 4 января 2017, 00:07

      Зенит тоже не переживает по этому поводу)

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 23:01

      У них есть кому сидеть на банке то

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 января 2017, 23:00

      На банку еще кого нибудь найдут

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 3 января 2017, 22:35

      А чего тогда публикуете???

      0
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