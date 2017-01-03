«Ювентус» не переживает из-за неудавшегося трансфера Витселя

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринцы не переживают по поводу неудавшегося трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Напомним, бельгиец предпочел «старой синьоре» китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за более выгодных финансовых условий.

«Неудавшийся трансфер Витселя? Мы довольны имеющимся на данный момент составом. В каждой линии у «Ювентуса» имеются прекрасные игроки, также вернулся из лазарета Маркизио.

Дибала? У нас с ним все здорово. Идет переговорный процесс по поводу нового соглашения, которое он заслужил своими выступлениями. Нет никаких проблем, мы считаем Пауло нашей гордостью и рады, что он защищает цвета «бьянконери», – сказал Маротта.