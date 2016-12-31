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    Санчес заявил, что счастлив чувствовать себя ключевым игроком «Арсенала»

    Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес высказал мнение о своей роли в составе «канониров». По словам футболиста, он счастлив ощущать себя ключевым игроком.

    «Я определенно чувствую себя важным игроком, и мои партнеры по команде каждый день дают мне это понять. Каждый день, матч за матчем я стараюсь доказать, что я важный футболист. Верю, что у нас есть игроки и класс для того, чтобы выиграть многое. Я счастлив в «Арсенале», мне комфортно в клубе. Хочу подарить фанатам титул. Мы должны выиграть АПЛ и Лигу чемпионов для наших болельщиков», – сказал Санчес.

    Напомним, контракт Санчеса истекает летом 2018 года.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    31.12.2016 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      JI e x a 1 января 2017, 14:31

      Дай Бог, Алексис, чтобы это было правда, и тебе дали норм контракт

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