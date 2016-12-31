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    Икарди: «Тяжело объяснить причину непопадания «Интера» в Лигу чемпионов в прошлом сезоне»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметил, что ему тяжело найти причины непопадания «нерадзурри» в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Напомним, в чемпионате Италии-2015/16 миланский клуб занял итоговое четвертое место, отстав от третьей строчки, дающей право сыграть в квалификации самого престижного европейского клубного турнира, на 13 очков.

    «Это было странное начало года, ведь несмотря на поражение от «Лацио» мы по-прежнему оставались в верхней части турнирной таблицы. Но затем последовал неудачный период.

    Тяжело объяснить причины непопадания в Лигу чемпионов. То, чего нам не хватало в 2016 году, и что на самом деле понадобится в 2017, – последовательность и стабильность. Хочется, чтобы грядущий январь не был для «Интера» подобным прошлому», – сказал Икарди.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    31.12.2016 11:25
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