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    «Интер» может отказаться от покупки Лейвы и приобрести Луиса Густаво

    «Интер» намерен усилиться опорным полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы приобрести у «Ливерпуля» хавбека Лукаса Лейву, который по информации итальянских СМИ уже прошел медицинский осмотр в миланском клубе. Тем не менее, итальянцы переключили свое внимание на игрока «волков» и собираются предпринять попытку по его подписанию. В случае, если «Интеру» это не удастся, он вернется к кандидатуре Лейвы.

    Нынешнее соглашение Луиса Густаво с «Вольфсбургом» истекает в июне 2018 года. Стоимость 29-летнего футболиста оценивается примерно в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    31.12.2016 08:51
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