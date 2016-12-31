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    АПЛ. Гол Баркли помог «Эвертону» добыть ничью в матче с «Халлом»

    Пятничный матч 19 тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Халл Сити» завершился результативной ничьей. Первый гол в дебюте встречи забил защитник хозяев Майкл Доусон. В добавленное к первому тайму время Дэвид Маршалл отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство в счете. Третьим голом в составе хозяев отметился Роберт Снодграсс в середине второй половины. За шесть минут до конца основного времени встречи команде Рональда Кумана удалось избежать поражения от аутсайдера: точным оказался удар Росса Баркли.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Халл Сити – Эвертон – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Доусон, 6; 1:1 – Маршалл (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Снодграсс, 65; 2:2 – Баркли, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2016 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 31 декабря 2016, 05:25

      Обидно за Халл. Три очка были очень нужны.

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 31 декабря 2016, 04:51

      в упорной борьбе игроки Эвертона вырвали очко

      0
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