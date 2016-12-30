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    Итурбе может перейти в «Зенит»

    Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ромы» Хуана Итурбе, сообщает портал Romagiallorossa.it. В текущем сезоне парагваец сыграл за римлян 12 матчей, не забив ни одного гола. По информации итальянских изданий, форвард не оправдал доверия тренера Лучано Спаллетти.

    Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 21:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 января 2017, 04:54

      Всё было не так! Это не Петербургский «Зенит», а Московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения нападающего. И не Хуана Итурбе, а Луиса Адриано. Хотя, особой разницы не вижу - все они тухлые, не забивные.

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 31 декабря 2016, 20:27

      Раз он не оправдал доверия Спалетти, тот вряд ли дал ему рекомендательное письмо для Зенита. Или Митрофаны согласны его купить просто за звучную фамилию? А что? С них станется.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 31 декабря 2016, 17:41

      12 матчей и ни одного гола ? Сколько этот "нападающий" готов заплатить Зениту, чтоб ему разрешили играть здесь ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 31 декабря 2016, 08:59

      новости от кукареку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 31 декабря 2016, 03:37

      спагетти решил по старой памяти заработать на зените

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 31 декабря 2016, 01:06

      ...очередная "утка"...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 31 декабря 2016, 00:25

      слухи слухи слухи

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 31 декабря 2016, 00:23

      он на фланге хорош, помню против ЦСКА играл и творил что хотел с обороной...

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 31 декабря 2016, 00:18

      Так у нас уже есть подающий надежды Кокорин )

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 30 декабря 2016, 23:49

      Не футболист ,а кочевник какой-то ,из клуба в клуб, всё по арендам .Статистика не впечатляет ,хоть и 23 года . Похоже что он ,уже не прогрессирует дальше .Зачем он нужен ?

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