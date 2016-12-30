Итурбе может перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ромы» Хуана Итурбе, сообщает портал Romagiallorossa.it. В текущем сезоне парагваец сыграл за римлян 12 матчей, не забив ни одного гола. По информации итальянских изданий, форвард не оправдал доверия тренера Лучано Спаллетти.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 10 миллионов евро.