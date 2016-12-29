Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Главное – «Спартак» всколыхнул болотце»

    Футбольный обозреватель Евгений Ловчев затронул тему лидерства «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые смотрятся так уверенно на фоне сдавших свои позиции соперников.

    «Спартак» прибавил, спору нет. Но это на фоне сдавшего ЦСКА, «Зенита», который не использует полностью свой потенциал. Но главное – «Спартак» всколыхнул болотце. Интрига жива, смотреть чемпионат интересно», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 29 декабря 2016, 18:26

      Да, это главное, скоро болотце накроет Спартак сокрушительным и унизительным девятым валом !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11488

      alp > VVM1964 29 декабря 2016, 19:11

      это уже не мечты )) это уже факт!! или ты забыл 4-2? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 декабря 2016, 17:16

      Вторая часть чемпионата всё расставит по своим местам. Зенит, ЦСКА, Краснодар,
      Терек, Амкар и другие команды, ещё не сказали своего слова в чемпионате.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 29 декабря 2016, 16:32

      Самый позорный клуб в России на данный момент .
      Только про него и говорят все . "Спартак прибавил" , смешно . Просто Спартак- это команда, которая чуть сильнее команд "Урала", "Рубина"и подобных . Они могут одолеть клубы "зенит", "Ростов", "Краснодар" только после их тяжелых матчей в ЕК, когда у этих команд мертвые игроки.
      Сами вылетели из всех кубков. Будто все забыли, что хрюни отлетели от Кипра . Фанаты и знаменитые люди , которые поддерживаю "Спартак" создают себе иллюзию, что Спартак стал сильнее . НЕТ , ЭТО НЕ ТАК. НАСТУПИТ НОВЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ СЕЗОН и мы увидим настоящую "НАРОДНУЮ КОМАНДУ" .
      СЕЙЧАС у меня появится много дислайков

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Berdchanin 29 декабря 2016, 18:12

      ГЛАВНОЕ ТЫ НАГОВОРИЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 декабря 2016, 15:19

      А если бы Амкар был лидером? И тоже всколыхнул болотце, интересно было бы Ловчеву смотреть чемпионат? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 29 декабря 2016, 13:47

      так это всем понятно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 29 декабря 2016, 13:41

      Кто бы сомневался: свинья грязь всегда найдет!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 