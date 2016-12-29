Ловчев: «Главное – «Спартак» всколыхнул болотце»

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев затронул тему лидерства «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые смотрятся так уверенно на фоне сдавших свои позиции соперников.

«Спартак» прибавил, спору нет. Но это на фоне сдавшего ЦСКА, «Зенита», который не использует полностью свой потенциал. Но главное – «Спартак» всколыхнул болотце. Интрига жива, смотреть чемпионат интересно», – заявил Ловчев.