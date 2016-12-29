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    «Ливерпуль» интересуется Окслэд-Чэмберленом

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    Напомним, что соглашение англичанина с «канонирами» истекает через полтора года. Мерсисайдцы же готовы приобрести 23-летнего игрока сборной Англии во время зимнего трансферного окна.

    Сам Окслэд-Чэмберлен уже выражал недовольство тем, что у него нет места в стартовом составе «Арсенала».

    В текущем сезоне он сыграл в 15-ти матчах АПЛ, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.12.2016 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77

      Truly 29 декабря 2016, 14:53

      Нестабилен. Всегда - в "подающих надежды". Бей - беги. Игрок-то неплохой,, но пока его не "пробило"

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      Рейтинг: +1059

      mig28 29 декабря 2016, 09:18

      Ливерпулю пригодится! Ещё один молодой и быстрый игрок)

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