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    Смолов считает, что ему еще раньше надо было переходить в «Урал»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как в свое время решил покинуть московское «Динамо». Футболист в октябре 2014 года перешел в «Урал» на правах аренды.

    «У нас с Черчесовым состоялся разговор. И он мне в личной беседе говорит: «Слушай, ну давай по-честному. Никто еще, выходя на 10 минут на замену, себя не проявил, чтобы заиграть в основе. Это очень тяжело. Реально таких случаев единицы». Кто таким был? Мне навскидку вспоминается только Сульшер из «Манчестера» — игрок замены, который выходил и забивал. А я выходил то слева, то справа и выступал в таких командах, где конкуренция была довольно высока и заиграть было тяжело. Поэтому, может быть, стоило сделать этот шаг с арендой в «Урал» раньше», – заявил Смолов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    28.12.2016 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 28 декабря 2016, 16:21

      Да,был такой Сульшер,феномен. Лучший футболист замены наверное был.

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