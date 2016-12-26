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    Венгер: «Арсенал» понимал, что должен победить после двух обидных поражений»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал матч 18-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». Напомним, «канониры» одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Оливье Жиру под занавес встречи.

    «Мы должны были сохранять терпение в матче с хорошо организованным соперником. «Вест Бромвич» играл цепко, дисциплинированно, и нам нельзя было совершать ни одной ошибки в защите. Когда нет быстрого гола, можно не спешить. Мы много владели мячом, часто били по воротам, но нужно было что-то особенное. И получился гол. Команда понимала, что должна победить после двух обидных поражений», – сказал специалист.

    «Арсенал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    26.12.2016 20:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 27 декабря 2016, 08:19

      Вымученая победа.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 27 декабря 2016, 01:26

      еле отскочили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 декабря 2016, 22:15

      Яйца - Лучший подарок на Новый год "Арсеналу". Каждый год в боксин дэйс у канониров их не хватка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 26 декабря 2016, 21:11

      Да уж - даже ничья была бы катастрофой

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