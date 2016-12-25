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    Ди Мария может продолжить карьеру в Китае

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клуб. К футболисту проявляет интерес одна из команд Китая. Утверждается, что с аргентинцем уже были проведены предварительные переговоры. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 миллионов евро.

    В текущем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел 15 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    25.12.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2016, 00:34

      Хорошо хоть мы его успели за те же по сути 75 лямов продать, что и купили у Реала... Ему уже вот-вот стукнет 29, а он по-прежнему играет с перепадами и дальше цена будет только идти вниз...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 декабря 2016, 11:33

      Оооо, этот точно сбежит, из МЮ сбежал под глупым предлогом, теперь и в ПСЖ ему не комфортно вдруг стало

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 25 декабря 2016, 09:36

      как все на деньги то ведутся...

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