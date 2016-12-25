Ди Мария может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клуб. К футболисту проявляет интерес одна из команд Китая. Утверждается, что с аргентинцем уже были проведены предварительные переговоры. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел 15 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.