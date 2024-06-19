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    Сафонов попрощался с «Краснодаром» после перехода в «ПСЖ»

    «Краснодар» опубликовал видеообращение вратаря Матвея Сафонова.

    Новичок «ПСЖ» попрощался с родным клубом, откуда он отправился во Францию за 20 миллионов евро.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.

    «Всем привет. Настал тот день, когда я должен сказать «пока» своему городу и своему родному клубу. Это немножко по‑другому мне представлялось.

    Естественно, я хотел, чтобы это был последний матч в сезоне, увидеться со всеми вами с глазу на глаз и сказать лично все, что у меня внутри, и все, что я чувствую.

    Честно, я вижу это так, что все должно идти изнутри и от души, поэтому никакой текст я, естественно, не подготовил. Не знаю, куда заведет моя речь.

    Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство – разделять с вами горечь поражений и радость побед.

    Я не готов говорить «прощай». Потому что видимся мы не в последний раз. Не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь и есть футбольный клуб «Краснодар», как и у многих из вас.

    Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству «Краснодара». Вы делаете для команды очень много, я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас.

    Спасибо каждому тренеру в академии, который работал со мной. Я прошел очень много тренеров, даже не знаю количество людей, с которыми я работал, но убежден, что каждый из них оставил свой след в моей судьбе и карьере.

    Также я хочу сказать спасибо всему персоналу, работающему в академии и структуре основной команды. Вы те герои, которые находятся рядом с командой. Незаметные герои, делающие всю основную работу за экраном, которую никто не видит. Мы это очень ценим, спасибо вам большое за это.

    Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали поддержку на протяжении 6-7 лет. Это были очень разные ребята: опытные футболисты из‑за рубежа, из России, молодые ребята, которым уже мне нужно было передавать какой‑то опыт.

    Я прекрасно понимаю, что без моей команды не было бы никаких успехов, а мой путь не продолжился бы так, как он продолжился.

    Конечно же, я хочу сказать спасибо моей семье, родителям. Спасибо вам за поддержку, за то судьбоносное решение, которое вы приняли 12 лет назад, когда разрешили мне пойти в академию «Краснодара». Я вам очень благодарен за это. Посмотрим, куда этот путь меня приведет.

    Не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу» – сказал Сафонов.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1718795371
    Хорошо сказал Матвей, молодец!
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    Spartak_forv@
    1718795490
    «Дорогу осилит идущий».Здоровья и удачи,Матвей!
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