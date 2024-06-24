Кафанов – о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы на Евро-2024.

Он считает, что итальянец пока не показал превосходства над своим новым одноклубником Матвеем Сафоновым.

– Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда Доннарума ошибeтся или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава.

Хотя думаю, что Матвею перепадeт шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции.

– Бывает ли такое, что смотрите на Доннарумму на Евро и думаете, как бы сыграл Матвей на его месте?

– Да, невольно сравниваешь. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже.