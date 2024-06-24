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    • Кафанов – о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже»

    Кафанов – о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы на Евро-2024.

    Он считает, что итальянец пока не показал превосходства над своим новым одноклубником Матвеем Сафоновым.

    – Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда Доннарума ошибeтся или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава.

    Хотя думаю, что Матвею перепадeт шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции.

    – Бывает ли такое, что смотрите на Доннарумму на Евро и думаете, как бы сыграл Матвей на его месте?

    – Да, невольно сравниваешь. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже.

    • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Доннарумма на Евро-2024 пропустил по голу от Албании и Испании.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    ВетеR
    1719251622
    он нигде не сыграл )) сафонов
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    kirdykprishel
    1719251939
    Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже.------- У Кафанова логика епнутая.Сафонов играл против лучших игроков Франции и европейских сборных ? НЕТ..Ну и какого куя тут сравнивать ?
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