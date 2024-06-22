Агент Селюк – о Сафонове в «ПСЖ»: «Играть будет Доннарумма»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что Матвей Сафонов сможет стать основным вратарем в «ПСЖ».

Парижане заплатили за российского голкипера 20 млн евро.

Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до 2029 года.

«Это нормально. Если из любой африканской страны в Европу приезжают футболисты, почему из России не могут?

«ПСЖ» просто наплевать на эти 20 миллионов. Если им сейчас кто-то понравится на чемпионате Европы, они подпишут ещe одного голкипера.

Вратари будут сидеть на лавке вдесятером, а играть будет Доннарумма», – сказал Селюк.