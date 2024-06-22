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    • Агент Селюк – о Сафонове в «ПСЖ»: «Играть будет Доннарумма»

    Агент Селюк – о Сафонове в «ПСЖ»: «Играть будет Доннарумма»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что Матвей Сафонов сможет стать основным вратарем в «ПСЖ».

    • Парижане заплатили за российского голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до 2029 года.

    «Это нормально. Если из любой африканской страны в Европу приезжают футболисты, почему из России не могут?

    «ПСЖ» просто наплевать на эти 20 миллионов. Если им сейчас кто-то понравится на чемпионате Европы, они подпишут ещe одного голкипера.

    Вратари будут сидеть на лавке вдесятером, а играть будет Доннарумма», – сказал Селюк.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1719067273
    Я буду на стороне Сафонава, в любом случаи.
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