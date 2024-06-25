Стала известна зарплата Хвичи после возможного перехода в «ПСЖ»

Стали известны детали переговоров грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии с «ПСЖ».
По сведениям СМИ, «ПСЖ» и Хвича Кварацхелия согласовали трудовое соглашение сроком на 5 лет. Оклад игрока сборной Грузии в парижском клубе составит 7,5 миллионов евро в год. При этом источник отмечает, что Наполи не хочет продавать игрока.
- В минувшем сезоне «ПСЖ» завоевал золотые медали чемпионата Франции. Клуб расстался со своей главной звездой. Килиан Мбаппе перебрался в «Реал».
- Хвича Кварацхелия смог записать в свой актив 11 голов и 9 ассистов в 47 играх за «Наполи» в завершившемся сезоне.
- Недавно агент Хвичи публично заявил, что игрок хотел бы сменить клубную прописку.
- У неаполитанцев новый тренер. В новом сезоне руководить командой будет Антонио Конте.