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    • Стала известна зарплата Хвичи после возможного перехода в «ПСЖ»

    Стала известна зарплата Хвичи после возможного перехода в «ПСЖ»

    Стали известны детали переговоров грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии с «ПСЖ».

    По сведениям СМИ, «ПСЖ» и Хвича Кварацхелия согласовали трудовое соглашение сроком на 5 лет. Оклад игрока сборной Грузии в парижском клубе составит 7,5 миллионов евро в год. При этом источник отмечает, что Наполи не хочет продавать игрока.

    • В минувшем сезоне «ПСЖ» завоевал золотые медали чемпионата Франции. Клуб расстался со своей главной звездой. Килиан Мбаппе перебрался в «Реал».
    • Хвича Кварацхелия смог записать в свой актив 11 голов и 9 ассистов в 47 играх за «Наполи» в завершившемся сезоне.
    • Недавно агент Хвичи публично заявил, что игрок хотел бы сменить клубную прописку.
    • У неаполитанцев новый тренер. В новом сезоне руководить командой будет Антонио Конте.

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    Источник: La Gazetta dello Sport

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