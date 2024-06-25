Стала известна зарплата Хвичи после возможного перехода в «ПСЖ»

Стали известны детали переговоров грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии с «ПСЖ».

По сведениям СМИ, «ПСЖ» и Хвича Кварацхелия согласовали трудовое соглашение сроком на 5 лет. Оклад игрока сборной Грузии в парижском клубе составит 7,5 миллионов евро в год. При этом источник отмечает, что Наполи не хочет продавать игрока.