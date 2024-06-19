Сафонов: «Я не готов сидеть на лавке в «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов дал понять, что рассчитывает стать основным в «ПСЖ».

– Ты парень амбициозный. Все хотят, чтобы ты стал первым номером «ПСЖ». Но сейчас ты переезжаешь как второй номер. Все это понимают.

– Я этого не понимаю. Нет. Вам кто это сказал?

– Это все говорят.

– А им кто сказал?

– Ок, что тебе сказал Кампуш? Что ты первый номер?

– Он не говорил, что я второй. Я прекрасно знаю, что основной вратарь на данный момент – не значит, что это основной навсегда. Поэтому я еду доказывать. Я хочу играть.

Даже если бы мне сказали, что берут вторым номером... Мне без разницы, что говорят по этому поводу. Потому что от меня очень многое зависит, кем я буду.

Я себе не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно.

До сегодняшнего момента я не проигрывал ни одной конкуренции, я везде играл. В сборной я посидел один матч, на втором уже играл. В России я играл постоянно, не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене.

Это все предрассудки. Вратарь из России не может стать одним из лучших? Просто предрассудки.

Понятно, что меня берут из России, во Франции меня никто не знает. Возможно нет плана у людей, что я прихожу и сразу играю. Но даже так может получиться.