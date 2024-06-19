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    Сафонов: «Я не готов сидеть на лавке в «ПСЖ»

    Вратарь Матвей Сафонов дал понять, что рассчитывает стать основным в «ПСЖ».

    – Ты парень амбициозный. Все хотят, чтобы ты стал первым номером «ПСЖ». Но сейчас ты переезжаешь как второй номер. Все это понимают.

    – Я этого не понимаю. Нет. Вам кто это сказал?

    – Это все говорят.

    – А им кто сказал?

    – Ок, что тебе сказал Кампуш? Что ты первый номер?

    – Он не говорил, что я второй. Я прекрасно знаю, что основной вратарь на данный момент – не значит, что это основной навсегда. Поэтому я еду доказывать. Я хочу играть.

    Даже если бы мне сказали, что берут вторым номером... Мне без разницы, что говорят по этому поводу. Потому что от меня очень многое зависит, кем я буду.

    Я себе не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно.

    До сегодняшнего момента я не проигрывал ни одной конкуренции, я везде играл. В сборной я посидел один матч, на втором уже играл. В России я играл постоянно, не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене.

    Это все предрассудки. Вратарь из России не может стать одним из лучших? Просто предрассудки.

    Понятно, что меня берут из России, во Франции меня никто не знает. Возможно нет плана у людей, что я прихожу и сразу играю. Но даже так может получиться.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии (11)
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    MazaiNN
    1718806770
    Ну тем интереснее будет понаблюдать.
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    ...короче
    1718807279
    ...одно слово - Матюха-тюха!...
    Ответить
    kvm
    1718807345
    лошара-алиментщик
    Ответить
    DVOK68
    1718807545
    Куды ж ты денесси от лавки,наивный...Затем аренда в условный Нант либо Бордо.Затем возвращение в РПЛ.Опытным вратарём)
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    Мордаванин
    1718807760
    крайняк на лавке на елисеевских полях. тоже нехрово посравнению с парком галицкого
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    Artemka444
    1718809105
    Конечно будешь в кубках играть!!! Ну пару раз в чемпионате!!!
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1718809422
    Будешь делать привозы,тебе лавку пожизненно прибьют к одному месту
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    Spartak_forv@
    1718809647
    Все шансы есть.А получится или нет-увидим
    Ответить
    BAIv
    1718810209
    Можешь напрягаться и подпрыгивать на лавке. Мотя удачи, меньше звезди, а докажи делом...
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    BoevStas1
    1718810649
    Блин,какие всё злые...А я пожелаю тебе только удачи и вперёд представлять Россию!!! главное не начни говорить как здесь всё плохо)))Удачи Матвей!!!
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