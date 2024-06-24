Пойманный на допинге Погба: «Все кончено, меня больше нет»

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о плохом эмоциональном состоянии.

«Все кончено, меня больше нет. Теперь не знаю, кто я есть. Футбол был для меня всем. Теперь ощущение, что я потерял все.

У меня отобрали все, чего я добился», – сказал Погба.