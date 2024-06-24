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    Пойманный на допинге Погба: «Все кончено, меня больше нет»

    Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о плохом эмоциональном состоянии.

    «Все кончено, меня больше нет. Теперь не знаю, кто я есть. Футбол был для меня всем. Теперь ощущение, что я потерял все.

    У меня отобрали все, чего я добился», – сказал Погба.

    • Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг.
    • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Полузащитник связан контрактом с «Ювентусом». Он подал апелляцию на решение об отстранении.

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    Источник: Guardian.ng

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1719221204
    приезжай играть в РПЛ, тут и не таких берут.
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    Бригадный
    1719224382
    Но глоток бензина спасет конченого Погбу?
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