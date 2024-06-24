Пойманный на допинге Погба: «Все кончено, меня больше нет»

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о плохом эмоциональном состоянии.
«Все кончено, меня больше нет. Теперь не знаю, кто я есть. Футбол был для меня всем. Теперь ощущение, что я потерял все.
У меня отобрали все, чего я добился», – сказал Погба.
- Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг.
- У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
- Полузащитник связан контрактом с «Ювентусом». Он подал апелляцию на решение об отстранении.