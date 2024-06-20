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    Головин прокомментировал трансфер Сафонова

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

    В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», – сказал Головин.

    • «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего Сафонова 14 июня. Парижане подписали контракт с игроком на пять лет.
    • В сезоне-2023/24 вратарь провел 30 матчей за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз сыград на ноль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1718904740
    Ну да,имидж поднял малость
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