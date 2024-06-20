Головин прокомментировал трансфер Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», – сказал Головин.