Головин прокомментировал трансфер Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.
В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», – сказал Головин.
- «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего Сафонова 14 июня. Парижане подписали контракт с игроком на пять лет.
- В сезоне-2023/24 вратарь провел 30 матчей за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз сыград на ноль.