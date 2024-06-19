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    • Сафонов – о «ПСЖ»: «Будем учить местных вратарскому искусству»

    Сафонов – о «ПСЖ»: «Будем учить местных вратарскому искусству»

    Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о силе вратарской школы в российском футболе.

    – «Краснодар» – очень молодой клуб. Не исключаю, что через 10-15 лет воспитанник «Краснодара» будет знаком качества в европейском футболе. Но начинается все с тебя.

    – Я понял, что я ответственен за всех остальных.

    – Если ты сейчас первый сезон в «ПСЖ» круто отыграешь, то кто-то скажет в Европе: «Надо брать Сперцяна или Волкова или Черникова».

    – Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи.

    Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.

    Почему не сделать как в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими. Почему такого не может быть здесь?

    Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству (улыбается).

    – В чем преимущество русской вратарской школы?

    – Ребята очень много думают. Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать свои поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться.

    Считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене.

    • «ПСЖ» заплатил «Краснодару» за голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии (3)
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    fanfckrasnodar
    1718811389
    держи марку, чтоб слова за делом поспевали)
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    FRZZ
    1718811752
    Ты для начала попади в основной состав, а потом будешь учить кого-то.
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    karkonstatit
    1718813400
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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