Сафонов – о «ПСЖ»: «Будем учить местных вратарскому искусству»

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о силе вратарской школы в российском футболе.

– «Краснодар» – очень молодой клуб. Не исключаю, что через 10-15 лет воспитанник «Краснодара» будет знаком качества в европейском футболе. Но начинается все с тебя.

– Я понял, что я ответственен за всех остальных.

– Если ты сейчас первый сезон в «ПСЖ» круто отыграешь, то кто-то скажет в Европе: «Надо брать Сперцяна или Волкова или Черникова».

– Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи.

Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.

Почему не сделать как в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими. Почему такого не может быть здесь?

Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству (улыбается).

– В чем преимущество русской вратарской школы?

– Ребята очень много думают. Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать свои поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться.

Считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене.