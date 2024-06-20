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    Мостовой считает Доннарумму сильнее Сафонова

    Бывший полузащитник «Спартака» «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». Основным голкипером пражиского клуба является Джанлуиджи Доннарумма, выступавющий на Евро-2024.

    «У Италии отличный вратарь. Я смотрю на Доннарумму – и сразу вспоминаю Сафонова. Конечно же, Доннарумма сильнее, тут и говорить нечего. Думаю, спросить самого Сафонова – тоже ответит, что Доннарумма сильнее. Тот играет 10 лет на высочайшем уровне – а Сафонов только начинает!

    Меня очень удивило, что «ПСЖ» купил Сафонова. Играть-то он будет, матчей у «ПСЖ» огромное количество. Я сам провел три года в чемпионате Франции. Там график будь здоров.

    О Сафонове, кстати, я довольно высокого мнения. Помните время, когда дилетанты говорили, что Россия «нефутбольная страна», всем начали раздавать паспорта. Говорил: зачем? 150-миллионная страна! Взгляните на наших молодых вратарей! Помогите им, дайте дорогу. Как раз появился Сафонов. Я сразу сказал: этот парень скоро будет первым номером в России. Так оно и случилось.

    Вот кого бы я не стал сравнивать, так это сегодняшнего Сафонова и Акинфеева. Некорректно! Одному 25 лет, другому – под 40. Это все равно что сравнивать Мбаппе и Модрича. А из вратарей для меня лучший навсегда – Ринат Дасаев», – написал Мостовой

    • «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего Сафонова 14 июня. Контракт россиянина с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.
    • В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз сыграл на ноль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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