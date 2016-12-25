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    Моуринью: «Уверен, что Ибрагимович не уедет заканчивать карьеру в США или Китай»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, согласно которой клуб намерен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Напомним, «красные дьяволы» планируют подписать новое соглашение с форвардом на год.

    «Я очень рад за Златана. Ибрагимович закончит свою карьеру на высоком уровне. Он не поедет заканчивать в США или Китай. Я очень доволен его игрой. Удивительно, что Златан не почти не получает предупреждений, как другие лучшие бомбардиры», – сказал специалист.

    35-летний швед в 25 матчах этого сезона забил 16 мячей.

    Источник: BBC

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    25.12.2016 01:39
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